Ingen Silje i håndball-VM

Sport

Stjørdalingen Silje Katrine Waade (23) er ikke med i troppen til det norske damelandslaget som skal til verdensmesterskapet i håndball i Tyskland i desember.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson har ikke fått plass til Waade som hadde sitt store internasjonale gjennombrudd under europamesterskapet i Sverige for snart ett år siden.

Waade, som spiller for Byåsen, ble operert i kneet tidligere i år.

Hun er på vei tilbake og har spilt for Byåsen i høst, men VM kommer trolig litt for tidlig for den venstrehendte høyrebacken.

Troppen består av følgende 16 spillere:

Kari Grimsbø

Katrine Lunde

Stine Bredal Oftedal

Camilla Herrem

Nora Mørk

Veronica Kristiansen

Amanda Kurtovic

Sanna Solberg

Emilie H. Arntzen

Kari Brattset

Vilde Ingstad

Marit Jacobsen

Stine Skogrand

Helene Faugske

Emilie Christensen

Heidi Løke