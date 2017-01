For to måneder siden flyttet Kent Olav Ferstad til Stjørdal med familien sin. Som eier og driver av restauranten Mintage sushi & Asian dining har han frekventert byen han nå bor i ofte det siste halvannet året.

– Til at Stjørdal er en by med enormt mye innhold opplever jeg som nyinnflytta stjørdaling overraskende lite positivitet for byen sin blant mange stjørdalinger og næringsdrivende i Stjørdal, sier Kent Olav Ferstad.

Negativt

Det hele toppet seg etter et frokostmøte i regi av Stjørdal Næringsforum denne uka.

– Det negative tok litt overhånd. Vi fikk servert 50 minutter med negativ informasjon om Stjørdal, der det blant annet handlet om nedleggelse av både Junimartnan og Matdager i sentrum. Det var etter dette møtet jeg bestemte meg for at det måtte skje noe. Det må en holdningsendring til, sier Ferstad.

– Hvordan tenker du å få til det?

– Jeg tror vi ville hatt godt av en holdningskampanje der vi virkelig viser fram alt det bra byen vår har å by på og der vi lærer oss å framsnakke byen vår i stedet for å snakke om alt som ikke skjer og som ikke lykkes.

– Noen tanker om hvordan denne kampanjen bør være?

– En mulighet kan være å henge opp bannere i Gata med positive ord og utsagn som: «Stolt av å være stjørdaling» og «Glad i byen min». Det handler om å la det positive bli en større del av hverdagen vår enn det negative. Det er også viktig at alle blir med for å få til holdningsendring, både næringsliv, folk flest og kommunen, sier Ferstad.

Ikke kundenes skyld

Ferstad mener alle, både vanlige stjørdalinger og næringsdrivende, må starte med seg selv for å gjøre Stjørdal til en triveligere by å bo i.

– I handels- og næringslivet hører jeg ofte at det ikke er noe vits i å starte opp ting i Stjørdal. «Vi ligger for nærme Trondheim» og «Det går ikke likevel» er utsagn jeg har hørt mye siden jeg kom hit. Jeg mener ikke vi kan skylde på kundene våre hvis vi ikke lykkes. Da er det produktet vi tilbyr som ikke er godt nok, og vi som næringsdrivende som må endre oss.

– Hvordan opplevde dere å komme inn på markedet med sushirestaurant i Stjørdal selv?

– De første 6 måneder i drift fikk vi utelukkende mye kritikk og kjeft fordi at vi ikke hadde det samme på menyen som forgjengeren og de restaurantene for øvrig som eksisterer i Trondheim. Vi fikk kjeft for at vi tok oss betalt for tilbehør. Vi fikk kjeft og kritikk for det meste i grunnen. «Nesten alt var feil og negativt med oss». Etter 6 måneder med mye og hard jobbing for å etterkomme alle sine ønsker og tilbakemeldinger, ble vi omsider akseptert av en indre kjerne og siden har kundegrunnlaget vokst.

Savner visjon

Ferstad savner også en klarere visjon fra kommunen om hva byen skal være.

– Jeg mener politikerne må komme opp med en overordnet idé om hvor byen vår skal gå. Jeg har ennå ikke sett en klar visjon om hvordan byen vår skal være. Vi har så mye vi kan være stolte av, og mange arrangement og ting mange misunner oss. Det må vi være stolte av, sier Kent Olav Ferstad.